KUMMALINE ⟩ Kristiine elanikke häirib selgusetu heli. «Mis kõva lärm meid jälle varahommikul äratas?»

«Mina elan Meleka tänaval. Lärmi kuulsin umbes viis korda möödunud aastal, alati kella seitsme kandis hommikul, vahel natuke varem isegi, enne seitset. Mõnikord on ilmselt uni nii sügav, et ei ärka selle peale, aga vahel siis ikka äratab üles. Selle aasta algusest on aga müra sagenenud ja igal esmaspäeval kella seitsme ajal ärkan seepeale üles,» rääkis naine ja lisas, et talle meenutab see hääl seda, nagu lööks keegi hiigelsuuri metallpulki maa sisse.

Postituse kommenteerijad pakuvad, et müra allikas võib olla prügikonteinerite tühjendamine. «Pakun välja, et tegemist võib olla tööstuslike prügikonteinerite tühjendamisega. Olen selle probleemiga umbes seitse aastat pidanud võitlema, kuni linnapeani välja,» avaldab Gunnar. Kadrile tundub see tõenäoline ja ta leiab samuti, et prügivedu võib olla lärmi põhjustaja. «Äkki on üks halva kuulmisega prügivedaja, et nii hirmsasti kolistab. Ilmselt siis taotakse metallist konteinerit vastu autot. Ma arvan, et samal ringil toimub see mitmes kohas,» ütleb Kadri.