VÕIGAS VERESAUN UUSAASTAÖÖL ⟩ «Ma ei saanud aru, kas tegemist on laibaga, aga ühtäkki nägin ta jalgu!»

Esmaspäeva varahommikul on mõrvapaigas kõrvulukustav vaikus, ei ühtki hingelist, jõhkrat kuritegu on meenutamas vaid vereloik. Kuriteopaik kortermajade ees asub võsastunud haljasalal otse välisluureameti peamaja ja Lääne-Harju politseimaja vastas. Just viimase akendest on seda eriti hästi näha. Kohapeal naabritega vesteldes saame teada, et juhtunuga on seotud üsna napsilembesed inimesed, kes olid siinsetele elanikele ka varem pidutsemisega silma jäänud.