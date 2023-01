FOTOD ⟩ Virmalised pakkusid taas silmailu: varem pole nii selgelt näinudki

Näiteks jagas Daria Lenskaya kell 21.30 Tallinna lähistel Türisalus klõpsatud fotosid. «Olen varem ka virmalisi näinud, aga mitte nii selgelt,» jagas naine toimetusega. «Alguses oli öine taevas veidi pilvine, nii et me lihtsalt ootasime. Aga siis, pärast pilvede kadumist, nägin horisondil üha heledamaks ja heledamaks muutuvat joont. Siis nägin kaameraga aurora't. Panin kaamera taimerile ja tegin paar pilti.» Daria sõnul kestis vaatemäng kõigest ligi kümme minutit. «Siis see kadus.»