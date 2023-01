KARM PROGNOOS ⟩ Tähetargad ja maised asjatundjad 2023. aasta märksõnadest: vaesumine, kinnisvarapeo lõpp ja Putini surm

Numbrimaagias on selle aasta number seitse, mis on äärmiselt maagiline ja muinasjutuline number. «Seitsmenda aasta peamised märksõnad on teadmised ja tarkus,» ütleb numeroloog Kai Tamm. Seetõttu on tema sõnul hea aasta õppimiseks, enesetäiendamiseks, tegelemiseks teadustööga, ka peenloominguline töö läheb hästi.