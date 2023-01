TULEB KIHVT AASTA ⟩ Silvia Ilvese soovid uueks aastaks: inimesed võiksid üksteist rohkem hoida

Silvia Ilves (30) võttis uue aasta vastu Swisshotelis, kus ta publikut oma esinemisega rõõmustas. «Uueks aastaks kindlasti soovin, et inimesed rohkem hoiaksid üksteist. Et oleks vähem vaenu õhutamist ja rohkem üksteise mõistmist,» ütles Silvia Ilves Elu24-le. «See on üks justkui aegunud ja iganenud väljend, aga tundub, et inimesed ei õpi ajaloost ja kogu aeg peavad meelde tuletama vanu tarkuseteri,» lisab Silvia.

«Muusikalises mõttes toob uus aasta mulle põnevaid väljakutseid. Töötan enda logo ja brändi kallal ja seda kõike ilma mänedžerita. Uus aasta toob ilmselt ka näitlemisvõimaluse,» avaldab muusik. «Olen kindel, et elu toob mind sinnamaani, et põnevad väljakutsed tulevad minuni, et saaksin oma loomulikke andeid jagada.»

Silvia räägib, et ta käis Kirsti Timmeri saates, kus öeldi, et 2023. aasta on Neitside aasta. «Et Neitsid armastavad ja abielluvad. Näis, kuidas minu elu läheb, aga olen väga põnevil,» ütleb Silvia ning tunnistab, et tema jaoks oli 2022. aasta üks raskemaid aastaid. «Operatsioonid on alati rasked ja valulikud. Hästi palju pidin pingutama, et jõuda teisele ajajärgule oma elus. Tean, et olen loodud selleks, et inimesi inspireerida ja jagada kunstilisi emotsioone. Olen meelelahutaja ja alanud aasta toob võimalusi, et ennast artistina täiendada,» räägib Silvia.