VAHVA VIDEO ⟩ Lapseootel Grete Griffini mees tormas jalgpallimatši otseülekandelt ära ootamatul põhjusel

Ameerikas elava eestlanna Grete Griffini abikaasa Robert Griffin tormas keset otseülekannet jalgpallimatšilt minema, et kiiresti oma sünnitusvaludes naise juurde jõuda. Selgus, et beebi siiski veel sündima ei hakka. «Minu kangelane!» ütleb Grete oma mehe kohta ja on talle väga tänulik.