ILUTULESTIK HIRMUTAB LOOMI ⟩ Heiki Valner: Nõmmelt kuni Pääskülani elavaid koeri tasub otsida Tabasalust Laulasmaani

«Hetk tagasi andis päästeamet teada, et koer Järvevana teel auto all – ainult silmad liiguvad, muidu kutu,» kirjeldas Heiki Valner koera seisundit, kelle ta aasta esimestel tundidel Loomade Kiirabi kliinikusse arstide hoole alla saatis.

Koera ellujäämisvõimalus on Valneri sõnul nullilähedane, kuid mees palus teha siiski kõik, mis võimalik, et neljajalgse elu päästa.

Ta paneb inimestele südamele, et lisaks rõõmu pakkumisele ilutulestik ka tapab.«Surnud linde me Tallinnas ei näe – lähevad merele ja upuvad sääl. Silma alt ära ja probleemi pole. Pohhui! Keda me näeme? Omi lemmikuid,» ei hoia mees end väljaütlemistega sugugi tagasi.