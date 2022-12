KUUM KLÕPS ⟩ Silvia Ilves jagab aasta lõpu puhul vinget pilti: veel mõned tunnid, et pöörased soovid õhku paisata...

«Veel mõned tunnid, et pöörased soovid õhku paisata, unistada, eesmärke püstitada!»

«On oodata tõeliselt vägevat aastat,» on muusik veendunud. Silvia jagab tumedates toonides salapärase vibe'iga pilti, kus ta kannab vaid musta trikood, musta sätendavat keepi ning tumedaid kõrgeid saapaid.

Pilti kommenteerinud Leo leiab, et Silvia näeb välja suurepärane. «Ja naised kardavad sünnitada, et rikub figuuri ära! Tuleb välja, et ei riku midagi,» ütleb Leo nelja lapse ema Silvia kohta, kes näeb välja kadestamisväärselt kaunis ja särav.