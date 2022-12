VIDEO ⟩ Anthony Hopkins tähistab 47. kainuseaastat ja jagab innustavat sõnumit: kehtestage end!

Hopkins on kahekordne Oscari võitja (aastatel 1992 ja 2021) ja ühtlasi vanim näitleja, kes Oscari on saanud. Hopkins jagas Instagramis oma järjekordse kainuse aasta tähistamiseks inspireerivat sõnumit enesearmastuse jõust.

«Tahan kõigile soovida head uut aastat ja ühtlasi öelda, et tähistan täna 47-aastast kainust,» alustas 84-aastane Hopkins. «See sõnum ei ole mõeldud käsuks, kuid loodan, et sellest on abi. Olen ise paranev alkohoolik ja kuulutan seda ka kõigile. Ma tean ju, et on inimesi, kellel on kainusega raskusi.»