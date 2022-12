SÜDANTLÕHESTAV ⟩ Ema sõnum oma lapsele: tule koju, ma ootan!

Kuuled ja kiirustad koju. Õuel on muru kui samet...

Aga Sind hoiab kinni linn ja see kontoriamet.

Kirjutad, et kiire... Töö aina taga ajab...

Kodus on oi kui ilus toomede õitsemisajal!

«Imeilus, pisara toob silma,» ütleb luuletust kommenteerinud Verve. «Elust enesest. Mõtle kui paljud lapsed on välismaal, lapselapsed ei oska tihti eesti keeltki, et vanavanematega rääkida,» vastab luuletuse postitanud Valve. «Lausa kurb, ootad, ootad, lõpuks kustud... Kujutan ette, kui raske see oleks.»