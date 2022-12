«Sellel aastal kogesin ma kõige sügavamat valu ja kurbust.» Mari Ojasaar-Parve jätab raske aasta selja taha

Naisel on selja taga olnud uskumatult raske aasta, kuid selle kõigega on aidanud toime tulla armastus. Mari abiellus oma laste isa Jesper Parvega 21. juulil, pulmad kestsid neli päeva ning toimusid kauni Hiiumaa looduse rüpes Pihla Inspiratsioonitalus, mida Jesper ja Mari koos peavad. 2022. aastasse jääb ka kolmanda lapse sünd, mis on Mari ellu toonud palju rõõmu. «Olen tundnud meeletult palju armastust. Ja tõesti, armastus ongi edasiviiv jõud. On olnud hetki, mil ma ei soovinud teki alt välja tulla. Ja siis on need väikesed, beebi käed mind sellest olukorrast välja tõmmanud,» jagab Mari enda aasta kokkuvõtet.

«Minu ümber on nii palju kalleid inimesi. Ma tunnen, et selle aastaga kasvasin ma väga palju. Ma ei tea, kas just tugevamaks, kas just ilusamaks, kas targemaks. Pigem müstilisemaks, sügavamaks. Tean, et olen see aasta endiselt ühe tiivaga eriline lind, kellel kolm poega toita oma armastusega. Kui see lind saab lennuruumi, küll siis kasvab ka uus tiib,» jagas Mari ilusaid sõnu enda jälgijatega.