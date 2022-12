«Kui oled tormi üle elanud, ei ole sa enam sama inimene, kes sa olid varem.» Liis Lemsalu jagab, mida õpetas talle aasta 2022

«Kui torm on möödas, siis sa ei mäleta, kuidas sa sellega hakkama said ja ellu jäid. Sa ei ole isegi päris kindel, et see on tõepoolest läbi. Aga üks on kindel: kui oled tormi üle elanud, ei ole sa enam sama inimene, kes sa olid varem. Selles ongi kogu tormi mõte.»