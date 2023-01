Lauljatar Elisa Kolk sai toidupoes ebameeldiva käitumise osaliseks. Prisma: meie töötaja eksis

«Hakkas karjuma ja nähvas, et temal näitab mitte läbi minemist,» kirjeldab lauljatar Elisa Kolk toidupoes tekkinud olukorda, kus tema ja teenindaja vahel läks ebaõnnestunud makse tõttu sõneluseks. Prisma tunnistab, et juhtum on kahetsusväärne ja tänaseks on lauljatari ees vabandatud.