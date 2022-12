«Elmari laul 2022» võidulooks osutus kahe vanameistri ühislooming

Raadio Elmar peatoimetaja Andres Panksepa sõnul on õnn ja privileeg mängida raadios Hendrik Sal-Salleri ja Ivo Linna loomingut. Ansambel Smilersi solisti kohta ütleb Panksepp, et isegi kui Saller võib ehk vahel nalja pärast proovida kirjutada keskpärast lugu, siis see tal ei õnnestu, alati tuleb hitt. «Ivo Linna professionaalsus artistina ning elu- ja mälumängutarkus annavad head eeskuju ja õpetlikku mõtteainet kõigile,» lisab Panksepp.

Ansambel Supernova eestvedaja Rainer Michelson on teinud tänuväärse töö Eesti popmuusikas ja innustanud koos musitseerima harvaesinevaid kooslusi, mille krooniks on Ivo Linna duettide plaat «Taevatähtedest tee», millelt pärineb ka Elmari laul 2022.

Michelsoni sõnul salvestati võidulugu kiirelt, kuid sujuvalt. «Lugu oli Hendrikul varem valmis kirjutatud. Ta võttis paar päeva mõtlemisaega ja seejärel oli tema otsus kindel, et see laul sobib duettide plaadile,» kommenteeris Michelson loo sünnihetke.

Kuna võitjaid on palju, aga auhind üks, siis ei ole võidumehed veel otsustanud, kelle kaminasimsi hakkab ehtima kunstnik Eeva Käsperi loodud klaasist meene. «Kahtlus on, et see sõidab üle väina Muhu saarele, Ivo Linna maakoju,» sõnab Panksepp.