KAS SEE ON LUBATUD? ⟩ «Tule vaata, kuidas inimesed raha raiskavad!» Punase tänava ilutulestikupood näitab kliente sotsiaalmeedia otseülekandes

Antud otseülekannet märkasid tähelepanelikud Elu24 lugejad, kellele selline tegevus õiguspärane ei tundunud. «Ilma inimese nõusolekuta filmimine.. vaevalt juuksur ja ta kliendid asjaga kursis on,» on ülekande all mitmeid sarnaseid kommentaare. «Kas uuriksite, mida see Tulepood seal korraldab. Pole kindel kas see on üldse seaduslik,» muretseb lugeja.