JUHUSLIK VESTLUS MOEIKOONIGA ⟩ Londonis Vivienne Westwoodiga kohtunud Katrin Lust: tal oli lapsena Eestist pärit hoidja

«Ega ma eestlasena ei teadnudki alguses, kellega tegemist on, aga brittide jaoks oli ta ikoon, kes suutis igasugused šoti ja inglise mustrid, meeste seelikud, korsetid jmt moeks pöörata,» jutustab Vivienne Westwoodist «Kuuuurija» saatejuht Katrin Lust , kellel õnnestus aastaid tagasi Londonis elades moedisaineriga mitmel korral kohtuda.

«Kuulsin sageli, et ta on kuri, endasse tõmbunud, kellegagi ei räägi, krimpsutab nina ja võib ka lihtsalt möödujale halvasti öelda,» räägib Katrin naist saatnud kuulujuttudest. Need lükkas tema jaoks ümber aga moedisainer ise, kui Katrin temaga täiesti juhuslikult ühel kohalikul moeauhinna jagamisel vestlema sattus.