PALJU ÕNNE! ⟩ «See on selline erakordne olukord!» Aastahiti tiitliga pärjatud Nublu jäi liftis antud intervjuus napisõnaliseks

Liftis ajakirjanike poolt ümberpiiratud Nublu oli peale tiitli saamist väga ülevas meeleolus. Mikrofon nina all mõistis ta, et põgeneda pole enam kuhugi ning ajakirjanike uudishimu tuli veidike rahuldada. «Olen mina varem üritanud teid vältida ja nüüd ma olen liftis ja see on selline erakordne olukord, et tere ajakirjanikud,» naeris Nublu.