FOTOD ⟩ Pisitütre vanemateks saanud Stefan ja Victoria said aasta esimesel päeval haiglast koju

«Tahan lihtsalt kohe öelda, et Victoria on tõeline kangelane ja kõik teie naised, kes on seda läbi teinud,» kirjutas äsja isaks saanud Stefan ühismeedias. Rõõmustava uudise jagamise järel tõdes ta emotsionaalselt: «Tänan jumalat, et ma sain tema kõrval olla sellel tähtsal hetkel. 12 tundi ja maailma suurim kingitus ja samaaegselt ka šokk, sest mulle vaatab otsa MINU LAPS, mis tähendab, et minust on saanud PAPS! Uskumatu.»