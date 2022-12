Katrin Lust: minu meelest oli ta nii vapper, mõni oleks ammu otsad andnud

Täna, 29. detsembril, lahkus meie seast Eesti endine peaminister Edgar Savisaar. «Kuus aastat tagasi ei andnud Edgar Savisaar intervjuusid kergelt, paljud tahtsid temaga rääkida. Mina võtsin lihtsalt julguse kokku ja küsisin temalt intervjuu, ta andis selle mulle ja sealt meie sõprus alguse sai,» meenutab «Kuuuurija» saatejuht ja Elu24 peatoimetaja Katrin Lust.

Lust tunnistab, et Edgar võttis ta omaks ja alati kui tal midagi rääkida oli vaja, siis tuli ta kaamera ette. «Tegin temast TV3 dokumentaali ning sai ka temaga kohtusaalis kaasas käidud. Kutsus mind isegi Hundisilmale ja lubas seal filmida, ning näitas üsna palju oma tegelikku elu.»

Küll aga tunnistab Lust, et Edgari tervis oli lõpus väga kehva. «Vahel ta helistas õhtul hilja ja rääkis oma koerakestest või Hundisilmast, aga ta ütles, et tervis on väga kehva. Minu meelest oli ta nii vapper, mõni oleks ammu otsad andnud,» märgib saatejuht.

«Lisaks kõik need kohtuistungid, kus kiirabi käis pidevalt kohal ja ta kanderaamiga ära viidi. Pidevalt räägiti, et ta teeskleb, aga tegelikult lähemalt nähes oli näha, et need olid rasked,» toob Lust välja, et Edgar oli vapper, et nii kaua vastu pidas.

«Edgar sai kuhugi rahulikku paika ja sai nendest valudest ning tervisehädadest, mis teda kogu aeg saatsid ometi lahti. Vahel kui temaga rääkisid, siis tundsid, kuidas hääl mattus nende haiguste alla. Kindlasti oli tal väga suur eluisu — kirge temas oli, aga need haigused võtsid osa sellest elunaudingust ära,» tunnistab ta.

Lust märgib veel, et Edgarit kindlasti väga häiris, et on jõuetu ja sõltub kellegi abist. «Ta oli 90ndatel suur ja julge mees. Kui ma seda uudist lugesin siis mul oli kurb, aga samas tunne, et lõpuks ometi sai ta nendest valudest ja haigustest vabaks. Tal oli raske sõltuda kellegi abist.»