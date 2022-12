Edgar Savisaare ihuarst Peep Põdder: mul on väga kurb, see on valus kaotus

«Iga arsti jaoks on surm kaotatud lahing. Mul on väga kurb. Kahju on, et kaotasin sõbra, see on valus kaotus,» sõnab Edgar Savisaare ihuarst Peep Põdder. Peep konstateeris fakti, et Edgaril oli palju haiguseid, verevarustushäired ja kerge vererõhk ehk suhkrutõbi. Need olid rasked haigused, millega pidi ta igapäevaselt elama.