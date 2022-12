GALERII ⟩ Staaride keskel krooniti Raadio 2 aastahitiks nublu lugu

Aastahitt 2022 kümne parima loo sekka on jõudnud 5MIINUST (kahe looga), Andrei Zevakin (feat. An-Marlen) , Karl-Erik Taukar , Merilin Mälk (feat. säm) , nublu , Púr Múdd ja Grete Paia , Shanon , STEFAN ja villemdrillem koos Elina Borniga .

Välismaiste lugude edetabelis võidutses Harry Styles, kelle lugu «As It Was» oli esimesel kohal ja «Late Night Talking» seitsmendal kohal. Edetabeli teisel ja kolmandal kohal olid vastavalt Måneskin looga «Supermodel» ja Kate Bushi taas muusikataeva tippu tõstnud «Running Up That Hill».