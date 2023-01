Christopher Nolaniga kohtumine ja 15-tunnine võttepäev: «Teneti» filmis kaasa teinud eestlased meenutavad unustamatut kogemust

Filmihuvilisena ei kahelnud Andry kordagi – sellist võimalust ei tule ilmselt enam kunagi. «Võtsin isegi puhkuse suvel. See tundus lahe, et Hollywoodi film Eestis.»

«Mul sõber kuulis võtetest ja järgmisel päeval tuli ka. Istus kuskil täiesti taga ja kuna nutitelefonid olid keelatud, aga mõned neid ikka kasutasid, siis osa inimesi viidi võtteplatsilt ära. Ühel hetkel mu sõber avastas, et tänu sellele ta saab lavale lähemale istuda,» meenutas ta. Kõnealuse sõbra hüüdnimi on aga Kris, nii ka Christopher Nolani. «Mingi pausi hetk oli ja pöörasin selja, et sõpra otsida – hüüdsin Kris, Kris. Aga Nolan just kõndis mööda ja vaatas otsa.» Andry sõnul oli lepingus suisa punkt, mis keelas näitlejatega suhtlemist ja kontakti loomist. «Hüüdsin sõpra ja Christopher Nolan vaatas otsa, umbes, et mida sa tahad? See oli päris naljakas hetk...»