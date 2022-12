USKUMATU ⟩ Sõjapõgenikele hirmu ja ilu korraga? Eesti ettevõte tõi letti Ukraina lipu värvides ilutulestiku

Külastasime neljapäeva hommikul Tallinnas asuva kaubanduskeskuse pürotehnika müügiletti. Sel hetkel, kui me letini jõuame, ei ole seal ühtki klienti endale saabuvaks aastavahetuseks ilutulestikku koju varumas. «Võrreldes eelmise aastaga ei ole müük meil langenud,» märgib teenindaja, lisades, et inimesed jagunevad enamasti aastavahetusel kahte leeri. See tähendab seda, et ka tänavu matab taeva enda alla sarnane raketi-show, mida on näha olnud eelnevatel aastatel.