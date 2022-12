20 AASTAT HILJEM ⟩ 9-aastaselt surmaga silmitsi seisnud eestlanna kohtus enda elupäästjaga: see tunne, kui näed inimest, kes on andnud sulle uue elu

Kerdi Lääne oli üheksa-aastane, kui tema tervis ootamatult halvenes. Eesti arstid talle elulootust ei andnud. Tüdruk ei suutnud enam süüa, rääkida ega kõndida ja tema tervis läks iga päevaga kehvemaks.

Hoolimata sellest, et Eesti arstid olid justkui surmaotsusest teatanud, keeldus pere alla andmast. Nii lennutati tüdruk kopteriga Helsingisse, kus Soome neurokirurg Juha Hernesniemi tegi talle keerulise ajuoperatsiooni.

Operatsioon läks edukalt ja Kerdi taastus jõudsalt – õppis uuesti käima ja sööma.

«Tundsin end halvasti, sest kartsin, et suren,» meenutas naine pea 21 aastat hiljem Soome väljaandele.

Rohkem kui 16 000 ajuoperatsiooni teinud Helsingi ülikooli tippkirurg, emeriitprofessor Juha Hernesniemi peab Eesti tüdruku juhtumit üheks oma karjääri hämmastavamaks paranemiseks.

Nüüd, rohkem kui 20 aastat hiljem, kohtus naine taas oma elupäästjaga. «Väga tore oli näha inimest, kes on minu elu päästnud. See on hea tunne, kui näed näost näkku inimest, kes on andnud sulle uue elu.»

«Väga tore oli näha inimest, kes on minu elu päästnud.» Foto: Kuvatõmmis videost/ Ilta-Sanomate

Kohtumine elupäästjaga

Pisaraterohke taaskohtumine, kus oli Kerdi koos poja ja abikaasaga, tema ema ja arst, leidis aset jõulumeeleolus Helsingis.

«Mäletan Hernesniemi rahulikku ilmet, kui ta tuli mulle ütlema, et operatsioon on hästi läinud,» meenutas Kerdi ema Kaja Lääne hetke, mil kirurg operatsioonisaalist välja astus. «Ma olen lihtsalt nii õnnelik. Ta on meile nagu kuningas.»

Tartus elav Kerdi viis lillekimbu ka Tuula Visatile, kes toona ta Soome ravile aitas ja ravikulud kattis.

Taaskohtumisrõõm oli ka Soome neurokirurgil Juha Hernesniemil. «Mul on hea meel näha Kerdit esimest korda pärast operatsiooni. Teadsin, et ta on hästi taastunud, sest olin aastate jooksul temast kuulnud,» nentis Hernesniemi.