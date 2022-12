42-aastane Kim ütles, et 45-aastase räppariga vanemakohustuste jagamine on «tõesti kuradi raske».

Kim tunnistas, et on oma nelja lapse eest varjanud nende isa antisemiitlikke väljaütlemisi ja vandenõuteooriaid, vahendab The Sun. «Kui mu lapsed on kodus, siis nad ei tea midagi, mis väljaspool toimub,» ütles Kim, viidates sellele, et üritab laste eest varjata Kanyega toimuvat.