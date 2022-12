Marsi talvega kaasnevad lumi, jää ja pakane nagu Maalgi. Marsi kõige jahedamad paigad on poolused, kus temperatuur võib langeda miinus 123 kraadini, teatab jpl.nasa.gov.

Marsi lund on kaht tüüpi: vesijää ja kuivjää ehk süsihappelumi. Kuna Marsi õhk on hõre ja temperatuur madal, siis vesijäälumi sublimeerub ehk muutub gaasiks, enne kui see maapinda puudutab. Kuivjäälumi jõuab Marsi pinnani.