ŠOKEERIV ⟩ Mõned beebitoidud sisaldavad rohkem suhkrut kui Coca-Cola. Kas need tooted on müügil ka Eestis?

Arstid nõuavad piiranguid imikutoitudes sisalduvale suhkrule ja soolale ning hoiatavad, et tulevasi põlvkondi ohustab toitude tegeliku toiteväärtuse langus. Murelikuks teeb asjaolu, et mõned beebitoidud sisaldavad koguni rohkem suhkrut kui Coca Cola, kirjutab väljaanne Mail Online .

Lastearstid ja hambaarstid nõuavad, et Ühendkuningriigi valitsus kehtestaks kohustuslikud riiklikud piirangud soolale ja suhkrule imikutoidus. Juhtivad meedikud kuulutavad, et imikutoitudes sisalduv suhkrukogus, mis ületab Coca Cola oma, on rahvuslik häbiplekk.