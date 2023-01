LEITUD ⟩ Pelgulinnas kaduma läinud kass Ada jõudis pärast kuupikkust rännakut koju

Kass Ada omanik Carina andis lemmiklooma kadumisest teada sotsiaalmeedias. «Palun abi! Ada läks kaduma küll Pelgulinnas, kuid võib praeguseks olla juba kaugemale rännanud. Ada on 23. detsembri lõunast kadunud, kui pani Ristiku 33 maja ees teel autosse puurist plehku. Oleme läbi vaadanud autoalused, enda kuurid ja aias on üleval ka loomapäästepuur,» kirjutas Carina ja lisas, et Ada on arglik toakass, kes suutis end kuidagi puurist lahti saada.

Ada Foto: Erakogu

22. jaanuari õhtul andis omanik teada, et kass Ada on lõpuks koju jõudnud. «Ada jõudis just koju. Teda märgati kodu lähedal ja saime ta kenasti kätte,» teatas omanik rõõmsalt. Kuu aega tänavatel ringi uitamine on toakassi aga väga kõhnaks teinud.

«Ta on pärast kuu aega kestnud rännakut ikka väga kõhn. Ainult õnn, et teda hea inimene märkas, sest sellises staadiumis ta enam kaua vastu poleks pidanud. Kass on olnud kuu aega nii hirmul, et pole isegi nälja pärast läinud kusagile inimese juurde. Õnneks külmakahjustusi pole, seega leidis endale öökülmade ajaks ikka sooja koha. Nüüd kosub vähehaaval kodus, täna ka arstile minek igaks juhuks,» avaldas Carina.

Carina tänab kõiki, kes infot jagasid ja tänavatel tähelepaneliku pilguga ringi vaatasid, et kassi leida.