AITA LEIDA ⟩ Pelgulinnas läks kaduma vene sinist tõugu kass Ada. «Ta on arglik toakiisu, kes suutis end kuidagi puurist lahti saada.»

«Palun abi! Ada läks kaduma küll Pelgulinnas, kuid võib praeguseks olla juba kaugemale rännanud. Ada on 23. detsembri lõunast kadunud, kui pani Ristiku 33 maja ees teel autosse puurist plehku. Oleme läbi vaadanud autoalused, enda kuurid ja aias on üleval ka loomapäästepuur,» kirjutab kassi omanik Carina Kalamaja Facebooki grupis.

«Et tal on ka epilepsia ja vajab seetõttu kaks korda päevas rohtu, palun väga, et kui keegi teda kusagil märkab, andke kohe märku telefonil +372 507 2500. Ada on üleni hall, roheliste silmadega ning kiibistatud. Ootame teda väga koju!»