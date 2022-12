Regemuusiku Bob Marley lapselaps suri vaid 31-aastaselt

«Ausalt öeldes sõltub see olekust, sest sul võib olla mingi meloodia või idee, terve meloodia on peas, aga rütmi ei ole. Või on terve rütm, aga meloodiat ei ole,» kirjeldas Joseph oma protsessi, «mõne laulu saan valmis ühe ööga, teine võtab kauem aega.»

Kuigi oma isa ja varalahkunud vanaisa jälgedes astumine oli Josephi jaoks raske, avaldas ta ühes intervjuus, et ta ei tundnud end kunagi survestatuna. «On asju, millest pead üle saama ja on asju, mida pead lihtsalt tegema. Me peame läbi elu minema, eksole? Mul ei ole peal mingit pinget. Olen tänulik, et olen Marley. Olen väga tänulik selle üle, kuhu olen sündinud ja kuhu Jumal on otsustanud mind asetada. Olen väga tänulik ja uhke.»