Black Velvet 25: meie eeskujud olid Backstreet Boys ja East 17

Bändi koosseisu kuuluvad Sven Lõhmus, Sulev Lõhmus ja Lauri Liiv. Lõhmus kirjeldas raadio Elmar hommikuprogrammis Black Velveti algusaegu. «Meie esimest lugu «Samet ja siid» hakkasime ette valmistama varasügisel...ja see tuli välja 1997. aasta alguses. Eestist me kellestki eeskuju ei võtnud, pigem välismaalt. Silmapiiril olid näiteks Backstreet Boys, New Kids on the Block ja East 17. Need olid bändid, kes olid tol ajal popid ja nende järgi me ka joondusime,» sõnas Lõhmus.