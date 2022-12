Soomes lähevad inimesed poodi, jäänaelikud jalas. Kas seda tohib teha?

Üha rohkematel soomlastel on nüüd nii või teisiti jalanõude talla all jäänaelad, aga kas poes tohib selliseid jalatseid kanda. Inimesed on seda probleemi arutanud näiteks interneti foorumites. Jäänaelad võivad kahjustada põrandat ja põrandale astudes teevad nad ka valju heli. Kasutaja seisukohast võib see olla ka ohutuse probleem, kuna jalanõud võivad põrandal libiseda.