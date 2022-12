Lumetorm on kõige rängemalt tabanud New Yorgi osariigi suuruselt teist linna Buffalot, kus on teatatud, et hukkunud on juba 28 inimest. Uudisteagentuuri reuters.com andmetel on tuule kiirus Buffalos jõudnud orkaani tasemele. Tuul puhub seal 74 - 95 miili tunnis ehk 119 - 153 kilomeetrit tunnis.