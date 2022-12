Ada Nelke ja BSH matsid sõjakirve: kui on kunagi olnud mingi probleem, ei tähenda, et seda ei või ära lahendada

«Ma arvan, et see ei ole saladus, et meil on Brigittega on mingid põrkumised täiesti algusest peale olnud. Ma isegi ei tea teda nii väga, et ma isiklikult saaks temast mingi arvamust kujundada, aga ma ikkagi lasin sellel juhtuda mõnda aega tagasi ja ma arvan, et tema ka samamoodi,» tõdeb Ada.