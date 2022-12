ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: sosistajad. Pealekaebajate armee vaikne taastulemine

Figes kirjeldabki, kuidas enne sosistamist – elik naabri peale igaks juhuks koputamist" võtab maad hirm, mille käigus inimesed hakkavad kõigepealt omavahel sosistama. Kartlikult ringi vahtides, ettevaatlikult, värin hinges. Äkki keegi kuuleb. Ja ühel kenal päeval muutub koputamine riiklikuks normiks.

Inimene hakkab vabatahtlikult otsima reetureid ning sisevaenlast.

Kui kõik on reeturid

Aleksander Avdejenko kirjutas pärast II Maailmasõda spiooniraamatu "Tisza kaldal". Kirjanduslikult meisterlik teos, mis räägib elust Ukraina piiritsoonis – Karpaatides. Ja selle raamatu põhiülesanne on teha noorele lugejale selgeks, et kui kedagi kohtad, võta teda eelkõige nagu vaenlast – kuni sa ei ole suutnud vastupidist tõestada.

Teos kubiseb nõukogude elustiili igapäevasest murest: paljastada sisereeturid ja fašistidega koostöö tegijad. Silmad luurel käivad ringi kõik "head" tegelased: raamatupoe kassiirimutike, õlleka letipidaja, vedurijuhid, lihttöölised, viinamarja istanduses töötavad näitsikud. Absoluutselt kõik ühesõnaga.

Ja kõik nad lippavad pidevalt piirivalvesse ja miilitsasse kaaslinlaste peale koputama: vaadake, uurige, seltsimehed! Äkki ei olegi meie inimene? Pahad võetakse üksteise järgi kinni, see on nõukogude loodusseadus, kuna Vene võimu ei kõiguta miski. Pahad on mitte ainult mölakad ja reeturid, vaid ka täie kohaga lollid, alaarenenud, edevad ning ei armasta ülesehitustööd.

Ei maksa vist mainidagi, et Figese analüüsis ja Avdjenko siiras kangelasraamatus on koputaja õilis, koputamine on õilis, kõikide kahtlustamine on õilis – ning kõige õilsam on viimse kui ühe nähtuse materdamine, mis ei pärine Venemaalt. Lääs aga tahab sõda. Lääs – nii süsteem kui seal elav inimene – tuleb lömastada.

Niisiis – mis on muutunud? Ei midagi.