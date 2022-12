VIDEO ⟩ Venemaa propagandavideo: 2023. aasta jõuludel söövad eurooplased oma lemmikloomi

Video algab ajast, mil Vene väed ei olnud veel Ukrainasse tunginud. On 2021. aasta jõulud ja ühe perekonna tütar saab jõulukingiks närilise. Pere kodu on valgusküllane ja soe.

Aasta möödub ja on käes 2022. aasta jõulud. Perel ei ole enam elektrit ja pereliikmed värisevad sama teki all. Jõulukuuse elektriküünlaid hoiab põlemas näriline, kes jookseb rattas. Videos vihjatakse, et lääne keeldumine Vene energiast ja elektri hinnatõus on viinud eurooplased kitsikusse.