Kanal 2 võtab täna kokku 2022. aasta põrutavamad sündmused

Murrangulisel aastal on olnud peateemadeks sõda, majanduskriis, kõrged toidu- ja energiahinnad. Aasta alguses räsis Eestit koroona ja meeletu hinnatõus. Venemaa alustas sõda Ukraina vastu, mile algusest saadik on Eestisse saabunud ligi 118 000 põgenikku, kellest pea pooled on siia jäänud.

KUKU raadio peatoimetaja Madis Kimmel räägib saates, et sõjapõgenike hulk ei murra meie selgroogu vaatamata sellele, et kevadistel valimistel üritatakse see teemaks tuua. «Väljakutse on see ju ka neile olla siin. Igaüks tahab koju tagasi,» lisab Kimmel.