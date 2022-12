Nostradamuse ennustused 2023. aastaks. Kas uskuda või mitte? Tõenäoliselt mitte

Sellest hoolimata on isegi 21. sajandil neid, kes otsivad Nostradamuse ennustustest tuge, lootust ja lohutust. Hiinlaste kõnekäänd on, et «elage huvitaval ajal». Praegune aeg on huvitav, kuid halvas mõttes. Koroonapandeemia, mis arstide arvates jääbki alatiseks, ja Venemaa käivitatud sõda Ukrainas. Neid kaht ei ole keegi Nostradamuse ennustusest välja lugenud.