TRAAGILISED JÕULUD ⟩ Poja ülikooli lõpetamist tähistama tulnud vanemaid tabas ränk kaotus

Tannerit nähti viimati 16. detsembril. Hommikul kella kaheksa ajal lülitas ta oma telefoni välja ja kadus, vahendab People. Hoangi surmast anti teada sotsiaalmeediapostituses, kus öeldakse, et hoolimata paljude inimeste palvetest lõppesid otsingud väga kurva tulemusega. Siiski on noormehe pere väga tänulik kõigile, kes teda otsida aitasid. «Tanner on nüüd jumala kätes. Teda armastasid nii paljud,» on kirjas postituses. Surma põhjusest juttu ei ole, kuid mainitakse, et tegemist ei olnud kuritööga.