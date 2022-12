ESMAKORDSELT COVIDIS ⟩ Selgeltnägija Marilyn Kerro: kohe, kui silmamuna valu üle läheb, saadan uue aasta ennustused teele!

«Kallid sõbrad! Minu jõulud lõppesid väga positiivselt, isegi väga covid positiivselt,» jagas Marilyn Kerro täna Facebookis. Lõpuks on ka teda tabanud COVID-19 haigus ning seda esimest korda terve pika koroonaepideemia aja jooksul.

Selgeltnägija jagas jälgijatega enda haiguse veidraid sümptomeid. «Nagu covidile omale on imelikud valud tavapärased, seega kohe, kui silmamuna valu üle läheb, saadan uue aasta ennustused teele!» jagas Kerro Facebookis, lisades, et tema Rakvere pood on nädala lõpuni suletud, kuid e-pood töötab tavapäraselt.