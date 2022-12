Haapsalus mattis katuselt langenud lumi väikese koolipoisi enda alla: loomulikult oleks võinud hullemini minna

Sel talvel on lumi Eestis paksu pahandust teinud. Suurim probleem on tiheda lumesaju tõttu katusele jääv lumi ja sinna tekkivad jääkamakad, mida pole just kõige lihtsam puhastada. Katuselt langev lumehunnik või mõni kõvem jäätükk võib alla kukkudes lausa eluohtlikuks muutuda.