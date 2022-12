Eino Baskin kuulis tütrest, kui laps oli mõnekuune. Malle Pärn: ta ei tahtnud last tunnistada

Kui Eino Baskini tütar Katrin Pärn sündis, teadis värske ema kohe, et tütar tuleb tal üksi üles kasvatada. «Mul ei tulnud hetkekski mõtet, et kaotan ta ära,» ütles Malle Pärn, lisades, et kuigi tema huvid olid teater ja kunst ning last polnud veel mõtteski, siis tema olemasolust teada saades tundis ta, et on valmis. «Hirm oli ka, aga käisin kui pilvedel.»

Eino Baskin kuulis tütrest, kui Katrin oli mõnekuune. «Ma ei julgenud enne öelda, ta poleks seda lubanud. See, et Baskin ei tahtnud last tunnistada, oli tema perekonnasisene asi, ega ma ei uurinud ka. Ta ei tahtnud, et minagi seda avaldaksin,» rääkis Malle.

Malle sõnul tuli ette ka muret ja pisaraid, kuid ta püüdis neid vältida, sest teadis, et need mõjutavad last. «Ema tegi seda palju: ütles, et tal on kõik hästi, aga mina lapsena nägin, et see pole tõsi. See ajas radari sassi. Mulle hakkas tunduma, et ma ei saa usaldada oma sisetunnet. See on ohtlik, ärge nii tehke,» jagas Katrin elutarkust. «Pean tunnistama, et olen väga palju õppinud oma tütrelt - ma kuulan teda väga ja tema arvamus on mulle tähtis,» lausus Malle.