SODIAAGISOSINAD ⟩ Aasta viimane nädal on tundeküllane: Veenus on väga aktiivne

Aasta viimane nädal soosib loovust, sotsiaalsust, harmoonilisi suhteid ja naudinguid.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval on Veenus sekstiilis Neptuuniga: romantilised meeleolud, igatsused ja unistused on nüüd kõik korraga õhus. See on väga kaunis energia, mis toob inimestes esile nende parimad küljed. Ka teistes on kergem näha nende häid omadusi ja kõrgemat potentsiaali. Armastus, ilu ja looming on fookuses.

Neljapäeval on Veenus ühenduses Merkuuriga, samal ajal kui Merkuur pöördub retrograadseks. See seis innustab südamest rääkima ning oma tundeid väljendama. Kuna Merkuur läheb retrograadseks, on võibolla suurem soov võtta ühendust inimestega, keda pole kaua näinud. Aga samuti võidakse nüüd ootamatult kohtuda sõpradega minevikust. Kui midagi on jäänud hingele, millest oleks vaja rääkida, siis pole paremat aega, kui nüüd.

Laupäeval ja pühapäeval on Veenus ühenduses Pluutoga: väga suur vajadus armastuse ja läheduse järele. See seis puhastab ära kõik suhted, tuues pinnale mustuse, mis peab lahkuma ning võimendades sügavamat tuuma.

See on imeline taevaseis, mille all vanast aastast uude astuda. See on justkui südame nahavahetus, mis noorendab ja taaselustab raskeid emotsioone läbi elanud südant. Uue aasta algul on kõigil võimalus tunda selgemini ja kindlamini, milliseid väärtuseid nad oma ellu päriselt soovivad ja mida mitte. Siin toimub alkeemiline südame ja väärtuste puhastumine. Paljude jaoks on see aeg väga kirglik.