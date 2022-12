Märt Pius diabeedist: alguses hakkas suust küünelaki lõhna tulema

Heategevussaates «Jõulutunnel» meenutas Märt Pius, kuidas ta jäi umbes 14-aastasena haigestus diabeeti, ka vend Priit Pius jäi aasta hiljem. «Temal oli lihtsam küll, sest kui see diabeet tekib, siis on kindlad näitajad, et see juhtuma hakkab, minu näitajaid väga tähele ei pandud, ma jõudsin haiglasse sellises seisus, et oli juba üsna kriitiline, aga kuna mul olid need mõtteaparaadid olemas, siis venna puhul oli see maandumine pehmem.»

«Selles mõttes on diabeeti kerge avastada, et sa tahad väga palju vedelikku juua, süüa ei taha üldse ning kui mürgistuse tase kehas jõuab väga kõrgele, siis hakkab suust tulema spetsiifilist küünelakilõhna,» sõnas ta ja lisas, et tema võttis seetõttu ka kümme kilo kaalust alla. «Kui ma perearsti juurde läksin, siis ta ei vaadanud mind otseselt üle, vaid ütles juba ukse pealt, et mine kohe haiglasse.»

«Selle haigusega oli nii, et mul pole olnud ühtki äralangemise tunnet terve selle perioodi jooksul, võib-olla esimesed jõulud olid kurvad, kui 30 mandariini ajal said süüa ainult kaks,» meenutas Pius, lisades, et piltlikult öeldes kalkuleerib ta pidevalt, mitu mandariini tohib süüa.