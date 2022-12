KAAMERA IGAS TOAS ⟩ Noormees avastas Pärnu üürikorterist aktiivsed jälgimisseadmed: «Omanik ütles, et need ei tööta aga see ei vastanud tõele!»

«Täiesti uskumatu, et keegi üürib oma korteri välja töötavate kaameratega!» räägib Elu24-le oma õõvastavast kogemusest üürnik Pärnus, kes avastas korterist, kuhu ta pühade ajal kolima pidi aktiivsed jälgimisseadmed. «Kaamera oli igas toas ja kuigi tüüp, kes korteri mulle üüris väitis, et need ei tööta, ei vastanud see info tegelikult tõele!» lisas noormees, kes on juhtunust siiani šokis.