Diabeediga võitlev noorsportlane: oht treeningu käigus kooma kukkuda, on väga suur

Ema Monica Heinpõld sõnas, et kui ta sai teada oma tütre diabeedist, kukkus ta musta auku. «Väga kaua ma ei leppinud sellega, arvasin, et need näitajad on valed, ei saa olla, et laps, kes on olnud terve, täiesti tavaline laps, on äkki sellise diagnoosiga,» ütles ta ja lisas, et arst küll lohutas, et see on tavaline elu, kui ise pingutada. «Vanematele on see kindlasti oluliselt keerulisem vastu võtta, ma arvan, et Kelly oligi see, kes tegelikult minu sellest läbi vedas, ma arvan, et mina olin palju raskemas seisus emotsionaalselt kui laps ise.»