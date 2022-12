Üleöö diabeedi diagnoosi saanud Haroni ema: ta oli peaaegu teadvust kaotamas

Kui muidu tuleks veresuhkru mõõtmiseks ja insuliini süstimiseks teha päevas nõelatorkeid umbkaudu 17 korda, siis Insuliinipump ja sensor vähendavad vajadust last torkida lausa 90 protsenti. Hiljuti oli aga esimene kord, kui Haron tundis, et ta ei tahaks enam selle pumbaga olla. «Ta küsis, kui kaua ta peab sellega veel käima ja ma ütlesin, et kogu aeg, siis ta oli natukene kurb,» kinnitas ema ja lisas, et Haron lootis, et äkki ta nüüd võiks sellest natukene puhata.

Isa Holger Eno kinnitas, et poja diabeedi tõttu jääb väga palju tegemata. «Reisid Aafrika kõrbesse jäävad tõenäoliselt hetkel tegemata, kuna me enne ikkagi reisisime väga palju, siis nüüd pigem läheme sellistesse kohtadesse, kus me teame, et on hea meditsiinivõrgustik, et meil oleks nagu mingi kindla aja tagant võimalus meditsiinilist abi saada,» rõhutas ta.