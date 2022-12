«Palavik tõusis nii kõrgele, et kaotasin teadvuse.» Imre Sooäär elas poolteist kuud hirmus, et tal on kopsuvähk

«See hetk, kui saad teada, et sul pole enam vähki on sõnades kirjeldamatu…,» alustas Sooäär emotsionaalselt ja täpsustas, et on viimased poolteist kuud elanud teadmises, et tal kahtlustatakse kopsuvähki: «Et mu maised päevad võivad olla loetud.»