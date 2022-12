Britney Spearsi abikaasa popstaari paljastavast sisust: isiklikult eelistan, et ta poleks neid kunagi postitanud

Elu24 vahendas detsembri alguses, et popstaar Britney Spears on järjekordselt oma Instagrami konto kinni pannud. Vahetult enne konto kustutamist tegi Britney ühismeediasse kummalisi postitusi.

Kuid nüüd on Britney ühismeedias tagasi ja jätkab oma kummalisteks kujunenud kommetega. Naise instapostitused on fänne juba pikalt muretsema pannud ning olgugi et Britney abikaasa Sam Asghari toetab popstaari jäägitult, on ka tema veidi mures, vahendab Page Six.