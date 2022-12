Suri klubimuusika kuningas Maxi Jazz

«Teatame purunenud südamega, et eile suri Maxi Jazz. Ta oli mees, kes muutis meie elusid nii mitmel moel. Ta andis tõelise tähenduse ja sõnumi meie muusikale. Ta oli võrratu inimene, kellega aega veeta,» seisis teates.

Faitlhess tuli kokku 1995. aastal ja on enim tuntud nende hittlugudega «Insomnia» ning «We Come 1». Bänd on astunud lavale mitmetel muusikafestivalidel, sealhulgas Glastonburys.